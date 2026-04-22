Президент Латвии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за теплый прием.

Как передает Trend, об этом Ринкевичс написал в своем официальном профиле в соцсети Х.

"Очень теплые и содержательные обсуждения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и вопросы энергетики. Как стратегические партнеры мы будем и дальше развивать тесные политические и экономические связи. Благодарю Вас, господин Президент, за теплый прием", - написал Президент Латвии.

Напомним, что вечером 21 апреля Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. 22 апреля состоялась церемония официальной встречи Ринкевичса, затем Президенты Азербайджана и Латвии провели встречи один на один и в расширенном составе. Позже состоялся обмен азербайджано-латвийскими документами, Президент Ильхам Алиев и Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы.