Казахстан усиливает сотрудничество в сфере экологии со странами Центральной Азии — вице-министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии в экологической сфере.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

Он отметил, что взаимодействие стран региона обусловлено общими экологическими вызовами, и ряд вопросов носит трансграничный характер.

«Нас объединяют общие экосистемы, миграционные пути видов, водные ресурсы, деградация земель и климатические риски», — сказал М. Ошурбаев.

Он подчеркнул важность укрепления регионального взаимодействия и привлечения инвестиций в природоориентированные решения.

М. Ошурбаев также напомнил, что Казахстан в прошлом году принял Концепцию по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, рассчитанную до 2035 года.

По его словам, страна также обновила обязательства в рамках национально определяемого вклада и приняла ОНУВ-3.0, а также разработала национальный адаптационный план.

Вице-министр также отметил, что участие глав государств стран Центральной Азии в саммите демонстрирует высокий уровень координации.

«Сегодня Центральная Азия выступает единым голосом по вопросам биоразнообразия, климата и экологии», — добавил он.