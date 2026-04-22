Казахстан усиливает сотрудничество в сфере экологии со странами Центральной Азии — вице-министр

БАКУ /Trend/ - Казахстан активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии в экологической сфере.
Как сообщает Trend, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.
Он отметил, что взаимодействие стран региона обусловлено общими экологическими вызовами, и ряд вопросов носит трансграничный характер.
«Нас объединяют общие экосистемы, миграционные пути видов, водные ресурсы, деградация земель и климатические риски», — сказал М. Ошурбаев.
Он подчеркнул важность укрепления регионального взаимодействия и привлечения инвестиций в природоориентированные решения.
М. Ошурбаев также напомнил, что Казахстан в прошлом году принял Концепцию по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, рассчитанную до 2035 года.
По его словам, страна также обновила обязательства в рамках национально определяемого вклада и приняла ОНУВ-3.0, а также разработала национальный адаптационный план.
Вице-министр также отметил, что участие глав государств стран Центральной Азии в саммите демонстрирует высокий уровень координации.
«Сегодня Центральная Азия выступает единым голосом по вопросам биоразнообразия, климата и экологии», — добавил он.