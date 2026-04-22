В Азербайджане определяются новые требования к лизинговым компаниям

БАКУ /Trend/ - Лица, осуществляющие лизинговую деятельность в Азербайджане, должны будут обратиться в Центральный банк для включения в реестр.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в проекте закона «О финансовой аренде», который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту закона, в течение 9 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона лица, осуществляющие лизинговую деятельность на территории Азербайджанской Республики (включая тех, кто в настоящее время приостановил лизинговую деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами), должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона и обратиться в Центральный банк в связи с включением в реестр.

В течение этого периода лица, не соблюдающие требования настоящего закона, не должны заключать новые договоры финансовой аренды, не должны допускать продления срока действия существующих договоров аренды, а если в названии компании содержатся слова «финансовая аренда», «финансовый лизинг», «аренда» или их сочетание, должны принять меры в соответствии с нормативно-правовыми актами для удаления этих слов из названия.

Настоящий закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации.