Казахстан проведет I раунд консультаций по Международной водной организации

АСТАНА/Trend/ - Первый раунд консультаций по созданию Международной водной организации состоится в рамках Регионального экологического саммита.

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Саммита в Астане, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Наряду с нашими региональными усилиями одним из ключевых приоритетов является глобальное сотрудничество в области водных ресурсов", - сказал Токаев.

Глава государства напомнил, что в декабре прошлого года в Ашхабаде предложил создать Международную водную организацию в качестве агентства ООН.

"Эта инициатива особенно актуальна, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность укрепить согласованность и эффективность глобального управления", - сказал Токаев.

Токаев также отметил опыт Казахстана в сфере сохранения биоразнообразия, подчеркнув, что это остается одним из ключевых направлений экологической политики страны.

Президент сообщил, что последовательные усилия уже дали ощутимые результаты, включая восстановление популяции сайгаков. Кроме того, численность снежных барсов в Казахстане более чем удвоилась и достигла около 190 особей.

Токаев отметил, что в сотрудничестве с международными партнерами Казахстан также ведет работу по реинтродукции и восстановлению других редких видов.

Масштабное восстановление лесов, по его словам, остается одним из приоритетов экологической повестки страны.