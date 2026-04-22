В Астане состоялось первое заседание Наблюдательного совета СП «Мультимодальный Средний коридор»

БАКУ /Trend/ - В Астане состоялось первое заседание Наблюдательного совета совместного предприятия «Мультимодальный Средний коридор» (Middle Corridor Multimodal, MCM).

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал советник председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Эмиль Мамедов.

Отмечается, что в заседании приняли участие учредители проекта - железнодорожные администрации Китая (CRCT), Казахстана (KTJ), Азербайджана (ADY) и Грузии (GR).

"В ходе встречи стороны сосредоточились на ключевых приоритетах следующего этапа развития Среднего коридора, включая координацию транспортных и графиков доставки, сквозную цифровизацию, согласование тарифной политики, а также устранение операционных "узких мест", - говорится в публикации.

По словам Э.Мамедова, Средний коридор уже функционирует как действующий маршрут, и сейчас основное внимание уделяется повышению его эффективности, надежности и конкурентоспособности.

«Горжусь тем, что являюсь членом Наблюдательного совета и полностью привержен внесению вклада в этот следующий этап, который направлен на укрепление коридора как устойчивой региональной торгово-логистической системы», - отметил он.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.