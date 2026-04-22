Туркменистан и японская компания ITOCHU обсудили расширение экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend - Туркменистан и японская корпорация ITOCHU обсудили расширение экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Эти вопросы были рассмотрены в ходе встречи посла Туркменистана в Японии Атадурды Байрамова с членом совета директоров и исполнительным вице-президентом корпорации ITOCHU Хироюки Цубаи, президента подразделения машиностроения и оборудования компании, а также председателя Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству.

В ходе переговоров стороны сосредоточились на реализации текущих проектов ITOCHU в Туркменистане, а также обсудили другие направления сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к 16-му заседанию межправительственных туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, которое запланировано на декабрь текущего года в Токио.

Ожидается, что предстоящая встреча будет способствовать дальнейшему укреплению институционального диалога и расширению практического взаимодействия между двумя странами в экономической и инвестиционной сферах.

Ранее, в марте, посол Байрамов и государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу провели переговоры, посвященные реализации двусторонних соглашений и определению стратегических направлений дальнейшего сотрудничества. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено результатам выполнения договорённостей, достигнутых в рамках недавних визитов на высоком уровне.

Туркменская делегация также выразила готовность содействовать организации визита премьер-министра Японии в Туркменистан в удобное для обеих сторон время.