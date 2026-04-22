Германия продвигает проекты устойчивой инфраструктуры в Центральной Азии - Ева Крахт

БАКУ /Trend/ - Германия реализует ряд конкретных проектов и инициатив, направленных на развитие устойчивой инфраструктуры и природоориентированных инвестиций в Центральной Азии.
Как сообщает Trend, об этом заявила генеральный директор департамента по международным и европейским делам Федерального министерства окружающей среды Германии Ева Крахт, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.
По ее словам, одним из ключевых направлений является программа устойчивой инфраструктуры в Азии.
«Мы поддерживаем развитие устойчивой инфраструктуры, поскольку решения, принимаемые сегодня, будут определять развитие на десятилетия вперед», — отметила Е. Крахт.
Она также указала на развитие партнерства в сфере природоориентированных инвестиций.
«Мы намерены совместно с партнерами разрабатывать портфель инвестиционных проектов с положительным воздействием на природу и продвигать инновационные финансовые механизмы», — сказала она.
Е. Крахт подчеркнула, что данные инициативы реализуются на базе уже существующих форматов сотрудничества.
«Партнерство не начинается с нуля — оно строится на успешном взаимодействии Германии, ОЭСР и ЕБРР, в частности в рамках программы Nexus», — добавила она.
По словам Е. Крахт, важной задачей остается превращение природоориентированных решений в инвестиционно привлекательные проекты.
«Необходимо создавать условия для формирования так называемых bankable-проектов в сфере экологии», — подчеркнула она.
Е. Крахт отметила, что Германия также намерена расширять проекты по укреплению регионального сотрудничества и обмену знаниями в Центральной Азии.