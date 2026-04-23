МВФ представил прогноз роста реального ВВП на Южном Кавказе и в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Рост реального ВВП на Южном Кавказе и в Центральной Азии в 2026 году ожидается на уровне 4,8% по сравнению с 6,2% в 2025 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозам, в 2027 году темпы роста экономики ускорятся до 4,5%.

"На Ближнем Востоке и в Центральной Азии, по прогнозам, экономический рост замедлится с 3,6% в 2025 году до 1,9% в 2026 году, а затем восстановится до 4,6% в 2027 году, поскольку регион испытывает прямое влияние конфликта и ожидаемого последующего восстановления. Для стран-экспортёров сырьевых товаров, напрямую затронутых конфликтом, сокращение производства и экспорта означает существенный пересмотр прогноза роста ВВП на 2026 год в сторону понижения. Масштаб снижения зависит от степени ущерба, нанесённого энергетической и транспортной инфраструктуре, а также от зависимости от Ормузского пролива и наличия альтернативных экспортных маршрутов", - говорится в отчете.

Отмечается, что в связи с этим сокращение темпов роста ВВП в 2026 году будет более выраженным для Бахрейна, Ирана, Ирака, Кувейта и Катара, и менее значительным - для Омана, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

"Для всех этих экономик в 2027 году ожидается восстановление роста при условии, что производство и транспортировка энергоносителей будут нормализованы в течение ближайших месяцев. Однако это предположение может быть пересмотрено, если конфликт затянется, а масштабы ущерба окажутся выше ожидаемых. Прогноз роста для Ирана на 2026 год был пересмотрен в сторону снижения на 7,2 процентного пункта по сравнению с январской оценкой до –6,1%, тогда как прогноз на 2027 год повышен на 1,6 процентного пункта, до 3,2%", - отмечает МВФ.

Подчеркивается, что для Саудовской Аравии прогноз роста на 2026 год снижен на 1,4 процентного пункта по сравнению с январем — до 3,1%, а на 2027 год повышен на 0,9 процентного пункта, до 4,5%.

"Для стран-импортёров сырьевых товаров на Ближнем Востоке и в Северной Африке шок условий торговли, вызванный ростом цен на сырьё, также привёл к умеренному пересмотру прогнозов роста в сторону снижения на 2026 и 2027 годы. При этом различия между странами обусловлены разной зависимостью от импорта энергоносителей, производных энергетических продуктов и продовольствия, а также различными экономическими траекториями до начала конфликта.

В Египте рост экономики, как ожидается, замедлится до 4,2% в 2026 году, а затем восстановится до 4,8% в 2027 году. Совокупный пересмотр прогноза в сторону снижения составил 1,1 процентного пункта", - отмечает МВФ.