Кыргызстан ежегодно направляет соседним странам 38 кубических километров воды — Садыр Жапаров

БИШКЕК /Trend/ — Кыргызстан ежегодно направляет около 38 кубических километров воды в соседние страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств Международного фонда спасения Аральского моря (МФСА).

По его словам, общий ежегодный объем водных ресурсов страны составляет порядка 50 кубических километров, при этом для собственных нужд используется лишь около 12 кубических километров.

«Несмотря на то, что Кыргызстан не получает воду из других стран, мы используем лишь небольшую часть своих ресурсов, тогда как значительный объем — 38 кубических километров — направляется в соседние государства», — отметил Садыр Жапаров.

Президент уделил особое внимание вопросам изменения климата и таяния ледников в горах Тянь-Шаня и Памира, подчеркнув, что защита ледников должна стать одним из ключевых приоритетов МФСА, поскольку от их состояния зависит водная безопасность всего региона.

Он также выступил за расширение мандата Фонда с учетом взаимосвязи водных и энергетических вопросов, а также за совершенствование механизмов финансирования и внедрение современных инструментов международного сотрудничества.