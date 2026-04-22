Туркменистан предложил создать региональный совет по водопользованию под эгидой ООН

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан предложил создать региональный совет по водопользованию под эгидой Организации Объединенных Наций в рамках усилий по улучшению координации управления водными ресурсами в Центральной Азии.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, с данной инициативой выступил Президент Сердар Бердымухамедов, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

По словам Бердымухамедова, предлагаемый орган может стать практической платформой для согласования национальных подходов к водопользованию и обеспечения сбалансированного распределения трансграничных ресурсов в регионе.

Глава государства отметил, что Туркменистан последовательно выступает за прозрачное и основанное на правилах водное сотрудничество, подчеркнув важность соблюдения международно-правовых норм и учета интересов всех стран, разделяющих речные бассейны.