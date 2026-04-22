Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил на Аллее почетного захоронения могилу Великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс прибыл на Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, была почтена память и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Также состоялось посещение могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева, к их могилам были возложены цветы.