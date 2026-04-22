ЕБРР предлагает системный подход к финансированию природоориентированных проектов — Наччи

БАКУ /Trend/ - Финансирование природоориентированных проектов требует системного подхода, включающего подготовку проектов, стандартизацию и использование смешанных финансовых инструментов.

Как сообщает Trend, об этом заявил управляющий директор по климатической стратегии и реализации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Джанпьеро Наччи, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

По его словам, одной из ключевых проблем остается недостаточная «банковская привлекательность» экологических проектов.

«Во многих случаях очень сложно выстроить убедительное коммерческое обоснование. Банковская привлекательность зависит от наличия сильного коммерческого кейса», — отметил Д. Наччи.

Он также указал на отсутствие единых стандартов и данных на рынке.

«Существует проблема стандартизации — начиная от пакетов due diligence до сертификации и стандартов устойчивости. На рынке нет гармонизации», — сказал Д. Наччи.

Он подчеркнул необходимость предсказуемой политики и четких сигналов со стороны государств. В этом контексте управляющий директор представил основные элементы предлагаемого ЕБРР подхода.

«Идея партнерства заключается в трех ключевых приоритетах. Первый — идентификация и формирование проектов, которые дают природопозитивный эффект. Второй — подготовка таких проектов, чтобы они “говорили на одном языке" с инвесторами. Третий — использование смешанных финансовых инструментов, включая льготное финансирование, для повышения реализуемости проектов», — сказал Д. Наччи.

Он отметил, что существует значительный разрыв между потребностями и текущим финансированием.

«Потребности в финансировании в сфере биоразнообразия оцениваются в 90–700 млрд долларов в год, тогда как фактические потоки составляют около 200 млрд долларов», — сказал управляющий директор.

Он добавил, что при этом значительные средства продолжают направляться в проекты с негативным воздействием на природу. «Финансовые потоки в такие виды деятельности оцениваются в 5–7 трлн долларов в год», — подчеркнул Д. Наччи.

Он особо отметил сотрудничество с Узбекистаном, где ЕБРР помогает разрабатывать интегрированную агропродовольственную платформу для поддержки устойчивого сельского хозяйства и соответствующей инфраструктуры.