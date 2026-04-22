Обнародованы показатели совокупных активов Kapital Bank за прошлый год

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2025 года, согласно аудированной финансовой отчетности, Kapital Bank с совокупными активами в размере 11 миллиардов 573 миллиона 501 тысяча манатов остается одним из крупнейших банков страны.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил первый заместитель председателя Правления банка Джавид Мирзоев.

"В результате стратегических решений, принятых нами для развития активов по различным направлениям, нам удалось сохранить идеальный баланс услуг, предлагаемых нашим клиентам. Динамику развития можно наблюдать и в капитале; так, по состоянию на конец 2025 года объем нашего совокупного капитала увеличился по сравнению с прошлым годом и достиг 1 миллиарда 332 миллионов 504 тысяч манатов.

Если более детально рассмотреть структуру наших активов, то традиционно наибольшая доля принадлежит кредитному портфелю. По сравнению с прошлым годом наш кредитный портфель вырос на 2.08%, и на конец года общая сумма составила 5 миллиардов 96 миллионов 511 тысяч манатов, что составило 44% активов Банка. Основными причинами этого роста являются как постоянное увеличение нашей клиентской базы, особенно в розничном и микросегменте, так и общие тенденции развития в экономике страны", - отметил он.