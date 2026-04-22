Вопрос глобальной продовольственной безопасности требует срочных действий - Кубанычбек Омуралиев

БАКУ/Trend/ - Глобальная продовольственная безопасность - это вопрос, требующий срочных действий.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

Омуралиев отметил, что, согласно данным ООН, 673 миллиона человек по всему миру сталкиваются с проблемой голода, а 2,3 миллиарда - с умеренной продовольственной небезопасностью.

"Эти цифры четко показывают, что продовольственная безопасность должна находиться в центре наших усилий по борьбе с изменением климата. При этом есть и положительные сдвиги в регионе - предпринимаются меры по снижению продовольственных отходов, в том числе в Турции. Это показывает, что повышение эффективности может существенно укрепить продовольственную безопасность и принести экономические выгоды", - сказал генеральный секретарь.

Омуралиев подчеркнул, что неустойчивое использование природных ресурсов способствует глобальному потеплению.

Он отметил, что рост температур повышает риски засух и наводнений и может вызвать цепную реакцию, влияющую на сельское хозяйство, энергетику, транспорт, водные ресурсы и общественное здравоохранение. "Этот кризис - не просто экологическая проблема, он затрагивает все секторы", - сказал генеральный секретарь.

По его словам, "зелёное" будущее должно оставаться одним из ключевых приоритетов для всех стран.