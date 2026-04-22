В Баку прошел двухдневный арт-марафон "Соприкоснись с природой, передай её загадочную красоту!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Хатаинском центре искусств состоялось открытие серии выставок под названием "Baharın rəngləri" (Краски весны), прошедшее в формате яркого двухдневного творческого марафона, сообщает Trend Life.

Под вдохновляющим девизом "Соприкоснись с природой, передай её загадочную красоту!" организаторы поставили перед собой важную цель - привлечь детей, подростков и молодёжь в возрасте от 8 до 21 года к общению с природой, показать её многогранную красоту в разные времена года и пробудить стремление к её сохранению.

20 и 21 апреля Хатаинский центр искусств превратился в пространство непрерывного творчества: выставки открывались поочерёдно в 12:00 и 16:00, создавая атмосферу настоящего художественного марафона, где каждый участник мог почувствовать себя частью большого культурного события.

Интерес к выставке оказался впечатляющим: было подано более 800 заявок со всех уголков страны, из которых около 600 работ были отобраны для экспонирования.

Каждый участник, чья работа была отобрана для экспозиции, получил сертификат. Особое внимание было уделено 19 авторам лучших произведений - им вручили подарки, а их работы вошли в коллекцию Хатаинской детской художественной галереи. Эти произведения останутся в фонде галереи и будут представлены на будущих культурных мероприятиях.

Организаторами события выступили Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку проекту оказали Азербайджанская государственная академия художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительная власть Хатаинского района, а также Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Выставка "Краски весны" стала продолжением творческого проекта, начатого зимней экспозицией "Qış nağılı" (Зимняя сказка). Организаторы уже анонсировали новые выставки, посвящённые лету и осени, продолжая вдохновлять молодёжь через искусство и красоту природы.

