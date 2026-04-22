БИШКЕК /Trend/ - В Бишкеке обсудили развитие сотрудничества Кыргызстана и Монголии.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Кабинета министров - руководителя Администрации Президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в Кыргызской Республике Соднома Ганхуяга в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

На встрече было отмечено активное развитие отношений дружбы и сотрудничества двух стран за последние годы.

Подчеркнуто, что главными событиями за последний период стали государственные визиты глав государств Кыргызстана и Монголии. Состоялся официальный визит в Кыргызстан Премьер-министра Монголии, на правительственном уровне проведен ряд заседаний кыргызско-монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Было отмечено, что стороны работают над продвижением проектов в ряде сфер, развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

А.Касымалиев напомнил, что в сентябре текущего года в Кыргызской Республике состоятся VI Всемирные игры кочевников и выразил надежду, что делегация Монголии примет в них традиционно активное участие, придав Играм особую атмосферу исторического единства и культурного богатства наших народов.

С.Ганхуяг, в свою очередь, подтвердил готовность монгольской стороны к дальнейшему укреплению и поступательному развитию двусторонних отношений, а также к реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.