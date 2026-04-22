Иран отказался от переговоров с США

БАКУ /Trend/ - Представители Ирана не будут участвовать в переговорах с США, которые планировались на 22 апреля в Исламабаде.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, об отказе в участии в переговорах Тегеран передал американской стороне через посредника в Пакистане. Сообщается, это решение является окончательным.

В Иране считают, что участие в переговорах не имеет смысла и является пустой тратой времени, поскольку, по их мнению, США препятствуют достижению какого-либо разумного соглашения.