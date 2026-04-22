СК «Atəşgah» о передаче страховых договоров «AtaSığorta»

БАКУ /Trend/ - С 10 апреля текущего года все страховые договоры, заключённые между гражданами и "AtaSığorta", переданы Открытому акционерному обществу "Страховая компания “Atəşgah”. В результате данных изменений граждане, ранее застрахованные в "AtaSığorta", по всем страховым случаям отныне должны обращаться в "Страховую компанию “Atəşgah”.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ОАО "Страховая компания “Atəşgah”.

Было отмечено, что в целях обеспечения беспрепятственного переходного периода и полной защиты прав клиентов будут строго соблюдаться соответствующие правила. Будут обеспечены прозрачность и надлежащее информирование, а также приняты все необходимые меры для того, чтобы клиенты не испытывали каких-либо неудобств.

Подчеркнуто, что компания нацелена на предоставление клиентам более широкого и конкурентоспособного спектра страховых продуктов и планирует в дальнейшем предпринимать соответствующие стратегические шаги в этом направлении.

Отметим, что ранее Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию Открытого акционерного общества "AtaSığorta". Сообщается, что в соответствии со статьей 107.1.1 закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", на основании добровольного обращения, решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от семнадцатого апреля 2026 года была аннулирована лицензия № 000300 от 10 ноября 2009 года, выданная ОАО "AtaSığorta" на осуществление страховой деятельности. «Аннулирование лицензии ОАО не представляет угрозы финансовой устойчивости и стабильности страхового сектора. Процесс ликвидации будет находиться под контролем Центрального банка в рамках законодательства Азербайджанской Республики», — подчёркивается в информации ЦБА.