  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами - Эдгарс Ринкевичс

Политика Материалы 22 апреля 2026 14:15 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы провели весьма конструктивные, прагматичные и нацеленные на будущее сотрудничество обсуждения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что его страна является стратегическим партнером Азербайджана, Президент Латвии заявил, что предстоящий сегодня в Баку бизнес-форум будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.

Лента

Лента новостей

Читать все новости