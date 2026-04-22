Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами - Эдгарс Ринкевичс

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы провели весьма конструктивные, прагматичные и нацеленные на будущее сотрудничество обсуждения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что его страна является стратегическим партнером Азербайджана, Президент Латвии заявил, что предстоящий сегодня в Баку бизнес-форум будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.