"Узбекнефтегаз" провёл переговоры с таджикской делегацией о сотрудничестве

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангинов встретился с делегацией Таджикистана. В ходе встречи были обсуждены поставки продукции и перспективы сотрудничества, передает Trend.

Во встрече участвовали директор Агентства государственных материальных резервов при правительстве Таджикистана Ахмадзода Нурмахмад Ато и посол республики в Узбекистане Насредин Исматулло.

Стороны отметили, что взаимодействие между Узбекистаном и Таджикистаном, развивающееся под руководством глав государств, достигло стратегического уровня и основано на взаимном доверии и добрососедских отношениях.

Особое внимание было уделено интересу таджикской стороны к продукции крупных промышленных предприятий, входящих в систему «Узбекнефтегаз».

Также подчеркивалось, что все соглашения по поставкам будут реализовываться на рыночных условиях.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.