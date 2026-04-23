АБР о данных об инфляции Южного Кавказа, Центральной и Западной Азии до 2028 г.

БАКУ/Trend/ - Инфляция на Кавказе, а также в Центральной и Западной Азии значительно снизится, однако останется на повышенном уровне. Согласно прогнозам, уровень инфляции в субрегионе снизится с 25,6% в 2025 году до 20,6% в 2026 году и до 16,3% в 2027 году.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

"Это снижение в значительной степени будет обусловлено ситуацией в Турции, где жесткая денежно-кредитная политика и реформа внутренних энергетических субсидий, как ожидается, приведут к снижению инфляции с 35,2% в 2025 году до 21,5% в 2027 году.

Ожидается, что жесткая или осторожная денежно-кредитная политика в Казахстане и Узбекистане позволит сдержать инфляцию", - передает банк.

Отмечается, что эти тенденции, как предполагается, компенсируют более высокий рост цен в Кыргызстане и Таджикистане, вызванный повышением тарифов на коммунальные услуги, а также в Туркменистане - из-за колебаний валютного курса и внешнего ценового давления.

"В Азербайджане инфляция, по прогнозам, вырастет в 2026 году на фоне увеличения стоимости импорта, вызванного высокими мировыми ценами на углеводороды, после чего в 2027 году ожидается ее замедление", - сообщает АБР.