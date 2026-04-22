Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 апреля

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 апреля

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1.9957 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2.2716 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9957
AUD 1.2166
BYN 0.5824
AED 0.4628
KRW 0.115
CZK 0.082
CNY 0.2492
DKK 0.267
GEL 0.6323
HKD 0.2171
INR 0.0181
GBP 2.2963
SEK 0.1852
CHF 2.1774
ILS 0.5655
CAD 1.2448
KWD 5.5168
KZT 0.3657
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5485
MDL 0.0992
NOK 0.1821
UZS 0.0141
PKR 0.6087
PLN 0.4713
RON 0.3916
RUB 2.2716
RSD 0.017
SGD 1.335
SAR 0.4533
xdr 2.3337
TRY 0.0378
TMT 0.4857
UAH 0.0387
JPY 1.0669
NZD 1.0038
XAU 8081.044
XAG 132.5813
XPT 3522.409
XPD 2657.559
