Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1.9957 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2.2716 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9957
|AUD
|1.2166
|BYN
|0.5824
|AED
|0.4628
|KRW
|0.115
|CZK
|0.082
|CNY
|0.2492
|DKK
|0.267
|GEL
|0.6323
|HKD
|0.2171
|INR
|0.0181
|GBP
|2.2963
|SEK
|0.1852
|CHF
|2.1774
|ILS
|0.5655
|CAD
|1.2448
|KWD
|5.5168
|KZT
|0.3657
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5485
|MDL
|0.0992
|NOK
|0.1821
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6087
|PLN
|0.4713
|RON
|0.3916
|RUB
|2.2716
|RSD
|0.017
|SGD
|1.335
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3337
|TRY
|0.0378
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0387
|JPY
|1.0669
|NZD
|1.0038
|XAU
|8081.044
|XAG
|132.5813
|XPT
|3522.409
|XPD
|2657.559