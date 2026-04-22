Обнародовано число погибших в Иране

БАКУ /Trend/ - В результате 40-дневных военных воздушных ударов США и Израиля по Ирану число погибших в Иране возросло до 3 468 человек.

Как сообщает Тrend, об этом в ходе брифинга заявила заместитель директора Фонда по делам шехидов и ветеранов Ирана Фарида Оладгубад.

По ее словам, число погибших включает как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Оладгубад добавила, что в комитете по установлению личностей при фонде продолжается процесс идентификации погибших.

Представитель фонда отметила, что на сегодняшний день фондом организованы и продолжают организовываться многочисленные встречи с семьями погибших.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.