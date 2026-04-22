SOCAR Türkiye подписала соглашение с немецкой компанией по НПЗ STAR

БАКУ/Trend/ - Немецкая компания Dräger заключила стратегическое соглашение с SOCAR Türkiye сроком на пять лет, сообщает в среду Trend со ссылкой на Dräger.

Согласно информации компании, контракт предусматривает техническое обслуживание и замену стационарных газовых детекторов на территории нефтеперерабатывающего завода STAR, которая входит в структуру SOCAR Türkiye.

Документ был подписан генеральным директором Petkim и руководителем нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнес-направления SOCAR Türkiye Кенаном Мирзаевым и генеральным директором Dräger Türkiye Зафером Кашыкарой.

«Данное сотрудничество является важным шагом для обеспечения устойчивой промышленной безопасности на производственных площадках, повышения операционной эффективности и развития долгосрочного партнерства», - говорится в сообщении компании.

В Dräger подчеркнули, что продолжат внедрять технологические решения для повышения уровня безопасности на промышленных предприятиях, следуя своей миссии «Технологии для жизни».

Отметим, что НПЗ STAR, введённый в эксплуатацию в октябре 2018 года, объединяет переработку нефти и нефтехимическое производство и считается крупнейшим инвестиционным проектом в реальном секторе экономики Турции.