Блокада иранских портов является нарушением режима прекращения огня - МИД Ирана

Иран Материалы 21 апреля 2026 23:56 (UTC +04:00)
Блокада иранских портов является нарушением режима прекращения огня - МИД Ирана

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Блокада иранских портов и захват торговых судов представляют собой нарушение режима прекращения огня.

Как передает Trend, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети "X".

Он отметил, что блокирование портов Ирана представляет собой акт войны и, соответственно, нарушение перемирия.

По его словам, нападение на торговое судно и захват его экипажа в заложники являются ещё более серьёзным нарушением. Арагчи подчеркнул, что Иран способен противостоять ограничениям, защищать свои интересы и не поддаваться запугиванию.

