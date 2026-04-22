Дипломатия является средством обеспечения национальных интересов и безопасности — Багаи

БАКУ /Trend/ - Дипломатия является средством обеспечения национальных интересов и безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он отметил, что Иран будет использовать дипломатию для достижения своих национальных интересов, если будут созданы логичные и необходимые условия.

Багаи приветствовал посреднические усилия Пакистана по прекращению войны и восстановлению мира в регионе. Он заявил, что Иран не является стороной, начавшей эту войну, и что все действия Ирана были самообороной в ответ на военные атаки США и Израиля.

Он добавил, что Иран использует любые средства для привлечения к ответственности виновных в нападении на страну и потребует компенсации.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, и Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.