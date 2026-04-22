КСИР захватил два корабля в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Сегодня два судна, пытавшиеся тайно пройти через Ормузский пролив, нарушив иранские территориальные воды, были перехвачены КСИР и возвращены в иранские воды.

Как сообщает Trend, об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно имеющейся информации, принадлежащие Израилю суда MSC-FRANCESCA и EPAMINODES попытались тайно пройти через Ормузский пролив, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана. Военно-морские силы КСИР захватили указанные суда. В настоящее время они направляются в иранские воды для проверки документов.

"Подтверждаем, что военно-морские силы КСИР постоянно следят за соблюдением иранских законов, касающихся прохода через Ормузский пролив, и любая деятельность, противоречащая безопасному проходу по этому стратегическому маршруту, а также нарушители законов будут привлечены к юридической ответственности", - заявили в КСИР.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.

13 апреля США ввели военно-морскую блокаду иранских портов. В ответ Иран 18 апреля ввел жесткие ограничения на проход судов через Ормузский пролив.