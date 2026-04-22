Количество клиентов Birbank Biznes выросло на 43%

БАКУ /Trend/ - Количество клиентов платформы Kapital Bank для предпринимателей Birbank Biznes выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, достигнув 214 000 человек. Из них значительная часть - 169 000 человек - занимаются микропредпринимательством.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года и планам работы Kapital Bank на 2026 год, заявил первый заместитель председателя Правления банка Джавид Мирзоев.

"Причиной этого роста является предоставление нами продуктов и услуг, соответствующих потребностям предпринимателей. Особенно цифровизация операций, их быстрота и удобство принесли нам большое количество клиентов. В качестве примера отмечу, что в 2025 году клиенты, открывшие счет удаленно, составили 91%. Микропредприниматели оформили 89,5% своих кредитов онлайн, а малые и средние предприниматели - 39%. Клиенты малого и среднего бизнеса и корпоративного сегмента совершают 98% банковских переводов и платежей через Birbank Biznes", - подчеркнул он.