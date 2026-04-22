Президент Ильхам Алиев: За последние двадцать лет в нашу экономику вложено более 350 млрд долларов (Полный текст выступления главы государства)

БАКУ /Trend/ - За последние двадцать лет в нашу экономику было вложено более 350 млрд долларов, причем почти половина этой суммы – 170 млрд долларов – приходится на инвестиции из иностранных источников.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

Выступление Президента Ильхама Алиева



-Господин Президент, члены официальной делегации, гости из Латвии, дамы и господа.

Я очень рад принимать у себя с официальным визитом Президента Латвии. У нас состоялись плодотворные переговоры и были подписаны документы. Среди прочего мы обсудили и вопрос экономического партнерства. А организованный сегодня бизнес-форум особенно наглядно демонстрирует наше общее стремление к совместной работе.

Я рад, что господина Президента сопровождает большая группа представителей бизнеса из Латвии. Уверен, что взаимодействие с азербайджанскими коллегами будет интересным и плодотворным. Конечно, любая бизнес деятельность зависит от ряда факторов, во главе которых стоит стабильность в стране, где вы ведете бизнес, важны предсказуемость, деловой климат, инвестиционный климат и многие другие факторы, включая транспортную связность и доступ к экспортным рынкам, а также размер внутренних рынков.

Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики. В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью.

Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта. Хотя это будет непросто, поскольку производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти, и большая часть добываемого нами газа экспортируется. Следовательно, отрасли экономики, не связанные с нефтью и газом, должны соответствовать растущему производственному профилю и растущему спросу на международных рынках, прежде всего европейских.

Финансовая стабильность также важна для любого инвестора, будь то местный или иностранный. И здесь мы можем отметить хорошие достижения. Наша финансовая система стабильна. Мы последовательно, согласно стратегическому плану, снижали зависимость от заимствований. Сегодня мы прибегаем к заимствованиям только для реализации проектов, требующих высокого уровня технологического исполнения. И заимствуем только у ведущих международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и некоторых других.

План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен. Наш внешний долг составляет 6,1 процента от ВВП. Наши валютные и золотые резервы превышают внешний долг более чем в 18 раз. Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев.

Но, конечно, существует большой спрос на дополнительные инвестиции, направленные в первую очередь на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура. Приоритеты в области инвестиций ясны, мы уже частично их обсудили и будем продолжать обсуждать. Кроме того, я уверен, что азербайджанские коллеги также проинформировали наших гостей о цифрах. За последние двадцать лет в нашу экономику было вложено более 350 млрд долларов, причем почти половина этой суммы – 170 млрд долларов – приходится на инвестиции из иностранных источников. Таким образом, создание благоприятного для инвестиций делового климата также было одной из поставленных перед нами задач, и она в основном решена.

Что касается наших планов, то мы продолжаем инвестировать как в Азербайджане, так и за его пределами, в первую очередь в энергетические объекты в соседних странах, а также в регионе ЕС, что также поддерживается Европейской комиссией. У нас есть несколько форматов сотрудничества с Европейской комиссией. Один из них – это энергетическое сотрудничество.

Европейская комиссия в своих публичных заявлениях всегда называет Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере. И это сотрудничество продолжает расти. Мы начали с продажи нефти, сейчас экспортируем природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и планируем экспортировать зеленую энергию. Таким образом, одной из областей инвестиций в нашем портфеле являются возобновляемые источники энергии, где существует огромный потенциал для солнечной и ветровой энергетики.

Мы уже наблюдаем большой интерес со стороны крупных игроков. Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах – юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично. Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках. Он был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев – еще больше. Мы планируем увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран-членов Европейского Союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю мы занимаем первое место в мире.

Да, мы не являемся крупнейшим производителем и экспортером, есть гораздо более крупные игроки. Но среди стран, экспортирующих трубопроводный газ, с точки зрения географии поставок мы занимаем первое место. А для многих стран Европейского Союза азербайджанский газ и нефть составляют наибольшую часть их энергетического портфеля.

Еще одной областью, на которой мы в значительной степени сосредоточились, была, есть и будет транспортная связность. Здесь географическое положение дополняется нашими инвестициями и долгосрочной политикой по превращению Азербайджана, который является страной, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел. Это уже произошло – функционируют транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг и в обратном направлении. На территории Азербайджана все строительные работы завершены. Сейчас мы занимаемся только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности, которые предоставляются искусственным интеллектом, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени. И здесь есть большой простор для инвестиций, потому что связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична. Как я отметил, мы уже вложили значительные средства. В сотрудничестве с дружественными странами, с нашими непосредственными соседями и соседями наших соседей нам удалось обеспечить безопасный и надежный транспортный маршрут для грузов. Кстати, объем грузов, проходящих через Азербайджан, растет из года в год.

Сегодня мы также подробно обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства между нашими странами. Сопредседателями Совместной экономической комиссии являются министры сельского хозяйства обеих стран. Безусловно, это останется одним из приоритетов для нашего правительства, учитывая, что более 40 процентов нашего населения проживает в сельской местности. Создана инфраструктура, а также возможности для бизнеса в регионах. Конечно, они отличаются от деловых возможностей в столице. Поэтому сельское хозяйство, туризм и управление водными ресурсами – все это проекты, которые государственные и частные компании реализуют в Азербайджане, и я считаю, что эти возможности будут интересны также латвийским инвесторам. Кроме того, свободная экономическая зона в Аляте предлагает качественные услуги, поддерживаемые очень благоприятным для инвестиций законодательством, что уже позволяет привлекать туда значительные объемы иностранных инвестиций. Хотя сегодня очевидно, что привлечение иностранных инвестиций – задача не из легких. Считаю, что правовая база, а также близость к главному торговому морскому порту и железной дороге делают свободную экономическую зону в Аляте привлекательной.

Еще одной темой наших сегодняшних обсуждений, которая, вероятно, станет потенциальной областью сотрудничества, является оборонная промышленность. Мы выяснили, что обе страны активно развивают свой потенциал в этой области. Азербайджан уже экспортирует продукцию своих оборонных предприятий – как частных, так и государственных – в большое количество стран. Так что, думаю, мы сможем обратить внимание также на вопросы, касающиеся совместного производства, сотрудничества, создания синергии и многого другого.

Сегодня, в рамках наших кратких выступлений трудно охватить все области партнерства. Но я уверен, что в ходе форума и последующей работы – а продолжать ее надо обязательно, чтобы это мероприятие не осталось единичным в своем роде – будут изучены и многие другие возможности. Безусловно, мы как страна, - и я уверен, что и наше бизнес-сообщество, - заинтересованы в инвестиционных возможностях в Латвии, в ваших приоритетных проектах. Как мы обсуждали сегодня, мы можем составить список потенциальных проектов, в которых обе страны могут успешно участвовать.

Наконец, последнее, о чем бы я хотел упомянуть, - это о важности визита Президента. Хочу еще раз выразить огромную благодарность за то, что Вы приняли мое приглашение. Мне очень понравилась наша беседа один на один, а также встреча с делегациями и наши обсуждения во время обеда. Еще раз спасибо. Желаю Вам приятного пребывания. Уверен, что представители наших деловых кругов также будут поддерживать все эти положительные тенденции. Так что еще раз добро пожаловать.