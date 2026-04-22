Из Сирии репатриированы еще 5 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате предпринятых правительством Азербайджана поэтапных и скоординированных мер, в соответствии с положениями «Правил репатриации и реабилитации несовершеннолетних граждан Азербайджанской Республики, находящихся в трудных жизненных условиях в иностранном государстве», утвержденных указом Президента Азербайджана от 28 октября 2023 года за номером 2336, 21 апреля была осуществлена репатриация из Турции 5 граждан Азербайджана – 2 женщин и 3 детей, находившихся в зоне конфликта на территории Сирии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в первую очередь были установлены местонахождение, личности и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, после чего был организован их переход на территорию Турции.

Представители профильных государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в турецкий город Стамбул, где было обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

При соответствующей координации, осуществленной посольством Азербайджана в Турции и генеральным консульством в Стамбуле, граждане были обеспечены свидетельствами на возвращение в Азербайджан и авиабилетами. В отношении репатриантов планируется проведение надлежащих мероприятий по социальной реабилитации и реинтеграции в общество.

«Необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории иностранных государств, будут продолжены», - говорится в сообщении МИД.