США продлили режим прекращения огня с Ираном - Трамп

БАКУ /Trend/ - США продлили режим прекращения огня с Ираном.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

"Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, нас попросили приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение", - говорится в публикации.

Дональд Трамп отметил, что в связи с этим приказал американским военным продолжать блокаду и, во всех остальных отношениях, оставаться в полной готовности. Президент США добавил, что продлевает режим прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не будут завершены — тем или иным образом.