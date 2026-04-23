Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 5,078 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.

Топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-марте этого года возглавляет Италия (3,273 миллиона тонн на сумму 1,614 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (355,5 тысячи тонн на сумму 184,3 миллиона долларов) и Румыния (372 тысячи тонн на сумму свыше 178,6 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-марте 2026 года:

Страна Объем импорта Стоимость импорта (в долларах США) Италия 3 273 515.13 1 614 411 760 Чехия 355 470.34 184 328 190 Румыния 372 051.77 178 619 930 Германия 270 476.00 127 484 410 Португалия 223 549.41 112 357 890 Тунис 183 708.58 94 503 370 Болгария 130 821.20 67 865 340 Хорватия 86 166.17 40 819 950 Турция 56 030.91 25 891 250 Франция 61 000.04 24 140 000 Другие 65 044 780 30 287 430

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.