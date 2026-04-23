Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 5,078 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.
Топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-марте этого года возглавляет Италия (3,273 миллиона тонн на сумму 1,614 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (355,5 тысячи тонн на сумму 184,3 миллиона долларов) и Румыния (372 тысячи тонн на сумму свыше 178,6 миллиона долларов).
В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-марте 2026 года:
|
Страна
|
Объем импорта
|
Стоимость импорта (в долларах США)
|
Италия
|
3 273 515.13
|
1 614 411 760
|
Чехия
|
355 470.34
|
184 328 190
|
Румыния
|
372 051.77
|
178 619 930
|
Германия
|
270 476.00
|
127 484 410
|
Португалия
|
223 549.41
|
112 357 890
|
Тунис
|
183 708.58
|
94 503 370
|
Болгария
|
130 821.20
|
67 865 340
|
Хорватия
|
86 166.17
|
40 819 950
|
Турция
|
56 030.91
|
25 891 250
|
Франция
|
61 000.04
|
24 140 000
|
Другие
|
65 044 780
|
30 287 430
Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.