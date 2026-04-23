Названы крупнейшие импортеры азербайджанской нефти в январе-марте

23 апреля 2026 07:00 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 5,078 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.

Топ-3 импортера азербайджанской нефти в январе-марте этого года возглавляет Италия (3,273 миллиона тонн на сумму 1,614 миллиарда долларов), за ней следуют Чехия (355,5 тысячи тонн на сумму 184,3 миллиона долларов) и Румыния (372 тысячи тонн на сумму свыше 178,6 миллиона долларов).

В таблице указаны 10 крупнейших импортеров сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в январе-марте 2026 года:

Страна

Объем импорта

Стоимость импорта (в долларах США)

Италия

3 273 515.13

1 614 411 760

Чехия

355 470.34

184 328 190

Румыния

372 051.77

178 619 930

Германия

270 476.00

127 484 410

Португалия

223 549.41

112 357 890

Тунис

183 708.58

94 503 370

Болгария

130 821.20

67 865 340

Хорватия

86 166.17

40 819 950

Турция

56 030.91

25 891 250

Франция

61 000.04

24 140 000

Другие

65 044 780

30 287 430

Отметим, что нефть из Азербайджана транспортируется в соседние страны и на мировые рынки по трем трубопроводам: Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). На данный момент транспортировка по трубопроводу Баку-Супса приостановлена.

Лента

Лента новостей

Читать все новости