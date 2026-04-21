В Азербайджане началась разработка паспортов по казначейским операциям

БАКУ /Trend/ - Началось создание паспортов по операциям в сфере казначейства.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на заседании коллегии, состоявшемся в министерстве финансов Азербайджана.

Было заявлено, что с этой целью были унифицированы услуги, предоставляемые Агентством государственного казначейства, определены 75 видов сервисных операций, а также подготовлены 12 сервисных паспортов и инструкция, охватывающие более 1000 процессов и включающие все услуги. Было отмечено, что эта инициатива направлена ​​на обучение сотрудников бюджетных организаций, совершенствование процессов и обеспечение использования паспортов всеми сотрудниками, а также на создание руководства для проведения казначейских операций.

Председатель коллегии поручил Агентству государственного казначейства продолжить меры по совершенствованию электронных систем, включая «Портал финансовой подотчетности», усилить оперативный контроль за исполнением бюджета и расширить возможности мониторинга баланса единого казначейского счета в режиме реального времени. В то же время была подчеркнута важность продолжения работы по разработке сервисных паспортов в целях внедрения единых стандартов для казначейских операций, усиления механизмов внутреннего контроля, мониторинга и подотчетности, а также анализа и непрерывного совершенствования процессов.