Азербайджан принимает последовательные меры по минимизации воздействия климатических изменений на Каспий - Али Асадов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принимаются последовательные меры по минимизации негативного воздействия климатических изменений на окружающую среду Каспийского моря.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на Региональном экологическом саммите в Астане.

Он отметил, что Азербайджан придаёт большое значение вопросам защиты экологии и противодействия изменению климата, рассматривая их как неотъемлемую часть национальной и международной повестки устойчивого развития.

"В данном контексте проведение в Баку Конференции ООН по климату - COP29 стало важнейшим вкладом нашей страны в консолидацию международных усилий по ключевым вопросам глобальной климатической повестки. Убеждены, что итоги нынешнего саммита также послужат выработке практических инициатив и укреплению регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. В условиях нарастающих глобальных вызовов, обусловленных изменением климата, ростом дефицита пресной воды и увеличением нагрузки на водные ресурсы, вопросы водной безопасности приобретают приоритетное значение на международной повестке. В этой связи выражаем поддержку инициативе Республики Казахстан о создании под эгидой ООН специализированной международной водной организации", - сказал А.Асадов.

Премьер-министр Азербайджана подчеркнул, что одним из наиболее острых вызовов, стоящих перед нашим регионом, является стремительное снижение уровня Каспийского моря.

"Азербайджан последовательно выступает за укрепление сотрудничества между прикаспийскими странами для эффективного противодействия данному вызову. В этой связи хотел бы отметить, что по инициативе Азербайджана были созданы двусторонние рабочие группы с Казахстаном, Россией и Туркменистаном с целью изучения причин снижения уровня Каспия и выработки соответствующих мер реагирования. Существенное влияние на обмеление Каспия также оказывает изменение климата. В Азербайджане принимаются последовательные меры по минимизации негативного воздействия климатических изменений на окружающую среду Каспийского моря. Азербайджан подходит к данным вызовам системно, сочетая экономическое развитие с экологическими целями", - сказал он.

Премьер-министр заявил, что Азербайджан делает ставку на переход к «зелёной» энергетике, активно развивая возобновляемые источники энергии.

"Особое внимание уделяется созданию «зелёных энергетических зон» на освобождённых территориях, где активно реализуются проекты в сфере гидроэнергетики. Опираясь на успешный опыт проведения COP29, Азербайджан готовится принять у себя 13-й Всемирный форум городов, который пройдет в сотрудничестве с UN-Habitat в мае текущего года. Кроме того, в июне Азербайджан примет Всемирный день окружающей среды 2026 года. Мы намерены использовать данные платформы для продвижения глобальной повестки устойчивого развития и консолидации международных усилий в области урбанистики и экологии", - сказал он.