Регион ЦА требует развития совместных подходов к управлению ресурсами - вице-министр Казахстана

БАКУ /Trend/ - Регион Центральной Азии требует развития совместных подходов управления водными, энергетическими и земельными ресурсами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-министр промышленности и строительства Казахстана Иран Шархан, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

“Устойчивое развитие невозможно обеспечить в рамках отдельных государств. Регион Центральной Азии требует усиления координации и развития совместных подходов управления водными, энергетическими и земельными ресурсами на основе принципа «нексус», а также укрепления транспортной и инфраструктурной связности”, - сказал Шархан.

Он отметил, что Казахстан высоко ценит партнерство с Организацией экономического сотрудничества и развития, которое способствует внедрению передовых международных стандартов, совершенствованию регуляторной среды и привлечению долгосрочных инвестиций в инфраструктурные проекты.

“Казахстан подтверждает свою открытость к расширению сотрудничества в сфере устойчивой инфраструктуры, "зеленого" строительства, индустриальной модернизации, трансграничной логистики и технологических инноваций. Уверены, что сегодняшняя дискуссия внесёт значимый вклад в формирование устойчивой, взаимосвязанной и конкурентной экономики всего региона”, - сказал Шархан.