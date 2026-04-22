Обнародованы данные по поставкам нефти из Азербайджана в Чехию в январе-марте

БАКУ /Trend/ - В январе-марте из Азербайджана в Чехию было экспортировано 355,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 184,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 120,4 миллиона долларов США, или на 39,5%, а по объему уменьшился на 203,2 тысячи тонн, или на 36,4%.

В январе-марте прошлого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 558,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 304,7 миллиона долларов США.

За отчетный период Чехия заняла второе место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе-марте из Азербайджана в другие страны было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.