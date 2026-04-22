Азербайджан увеличил экспорт газа в Грузию более чем на 14%

БАКУ /Trend/ - Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию в первом квартале 2026 года составил 0,8 миллиарда кубометров против 0,7 миллиарда кубометров за аналогичный период 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Таким образом, поставки газа в Грузию выросли примерно на 14,3 процента в годовом выражении.

В целом за январь-март 2026 года Азербайджан экспортировал 6,5 миллиарда кубометров газа, включая 3 миллиарда кубометров в Европу, 2,4 миллиарда кубометров в Турцию (из которых 1,5 миллиарда кубометров были транспортированы по TANAP), 0,8 миллиарда кубометров в Грузию и 0,3 миллиарда кубометров в Сирию.

За указанный период добыча природного газа в Азербайджане составила 12,6 миллиарда кубометров.

Добыча включала 3,5 миллиарда кубометров на месторождении "Азери–Чираг–Гюнешли", 6,9 миллиарда кубометров на месторождении "Шах Дениз", 0,4 миллиарда кубометров на месторождении "Абшерон" и 1,8 миллиарда кубометров, обеспеченных SOCAR.