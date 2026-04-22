  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)

Политика Материалы 22 апреля 2026 10:41 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 22 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Президент Латвии полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Он был подробно проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Лента

Лента новостей

Читать все новости