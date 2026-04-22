Эльчин Амирбеков провел встречи в Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Великобритании.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию посольство Азербайджана в Великобритании.

Отмечается, что Э. Амирбеков встретился с заместителем советника премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Барбарой Вудворд, директором по политическим вопросам Министерства иностранных дел Эдом Льюэлином, директором по вопросам обороны и безопасности Джонатаном Алланом, директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии Кристофером Алланом, заместителем председателя Палаты общин парламента Нусратом Гани, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкманом и рядом членов парламента.

Кроме того, представитель Президента по особым поручениям выступил за круглым столом в Международном институте стратегических исследований с участием экспертов, исследователей и представителей академических кругов.

Э.Амирбеков дал интервью влиятельным изданиям The Guardian и Daily Express.