В Азербайджане устанавливается новая пошлина

Экономика Материалы 22 апреля 2026 14:09 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Для лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде (лизингу), будет установлена пошлина за внесение в реестр.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, государственная пошлина за внесение лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде, в соответствующий реестр составит 550 манатов. Этот закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.

