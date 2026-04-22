В Азербайджане устанавливается новая пошлина

БАКУ /Trend/ - Для лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде (лизингу), будет установлена пошлина за внесение в реестр.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, государственная пошлина за внесение лиц, желающих заниматься деятельностью по финансовой аренде, в соответствующий реестр составит 550 манатов. Этот закон вступит в силу через 6 месяцев после его опубликования.