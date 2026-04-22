Садыр Жапаров назвал масштабы последствий изменения климата для Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ - На долю Кыргызстана приходится лишь 0,03% глобальных выбросов парниковых газов, при этом страна несет непропорционально высокое бремя последствий изменения климата.

Как сообщает в среду Trend, об этом 22 апреля заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане (Казахстан).

По словам главы государства, с 2020 года количество чрезвычайных ситуаций в стране, включая сели и паводки, увеличилось в три раза.

"Сумма прямого материального ущерба составляет порядка 16 миллионов долларов в год, а площадь оледенения в Кыргызстане сократилась на 16%", - отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что, по прогнозам, к 2100 году Кыргызстан может потерять до 80% своих ледников.

"Уровень озера Иссык-Куль за последние десятилетия снизился почти на 14 метров, количество рек, впадающих в него, сократилось с более чем 100 до 30, а число высокогорных ледниковых озер с 1968 года увеличилось на 30%", - сказал Президент Кыргызстана.

Отметим, что в Астане проходит Региональный экологический саммит 2026. Диалоговая площадка, созданная в сотрудничестве с ООН и другими международными организациями, нацелена на формирование комплексной политики и инструментов по защите, восстановлению и совместному использованию экосистем, водных и земельных ресурсов, а также сохранение биоразнообразия в Центральной Азии.