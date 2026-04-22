Италия увеличила закупку нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2026 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 3,273 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 1,614 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в денежном выражении уменьшился на 89 миллионов долларов (5,2%), а по объему вырос на более чем 217 тысяч тонн (7,1%).

В январе-марте прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 3,056 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 1,703 миллиарда долларов.

За отчетный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе-марте из Азербайджана в другие страны было экспортировано 5,077 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 2,501 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 836 миллионов долларов США или на 25,1% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 934 тысячи тонн или на 15,5%.