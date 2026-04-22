Три стихии азербайджанской души - возможность соприкоснуться с красотой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проект "Азербайджанский мугам" продолжает радовать ценителей высокого искусства. В рамках этой инициативы Международного центра мугама состоялся концерт, где на этот раз самобытное музыкальное наследие ожило в звуках народных инструментов. Мастерство исполнителей на таре, кяманче и кануне вновь подарило слушателям возможность соприкоснуться с красотой азербайджанского музыкального искусства, сообщает Trend Life.

Стоит еще раз отметить, что проект несет в себе важную просветительскую миссию. Он ориентирован не только на бережное сохранение и передачу уникальных исполнительских традиций будущим поколениям, но и на поиск новых путей развития инструментального искусства. Став доброй традицией, эти встречи проходят регулярно, неизменно собирая любителей мугама.

В программе вечера приняли участие признанные виртуозы и видные педагоги, чьи имена неразрывно связаны с современной школой исполнительства: Джабраил Гёюшов, Эльман Садыгов, Нурлан Джафарлинский и Миргусейн Асадуллаев. Наряду с опытными наставниками, свое мастерство продемонстрировала и талантливая молодежь — Джахандар Микаилов, Вагиф Тахмазов, Парвин Велизаде, Гюнай Махмудова и Саид Джаббаров, подтвердив высокий уровень преемственности в национальном искусстве.

В концерте приняли участие известные таристы и педагоги Джабраил Гёюшов, Эльман Садыгов, Нурлан Джафарлинский, Миргусейн Асадуллаев, а также молодые исполнители Джахандар Микаилов, Вагиф Тахмезов, Парвин Велизаде, Гюнай Махмудова и Саид Джаббаров.

Исполнителей сопровождали музыканты - Гюльнара Теймурзаде, Адиль Муслимов, Ульви Исмаил, Рухулла Дадашов, Сейяр Теймуров, Эльнур Юсубов, Вюсаля Рагимова, Зулейха Дадашова, Мамед Мамедли, Нурлан Аббасов, Гусейн Алекберли и ансамбль "Мугам".

Высокий интерес и искренний отклик зала ещё раз подтвердили актуальность этого проекта, направленного на сохранение и популяризацию традиционного исполнительского искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!