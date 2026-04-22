Казахстан призывает к долгосрочным решениям по Аралу на фоне роста экологических рисков - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Несмотря на достигнутый прогресс в восстановлении Северного Арала, экологические угрозы в бассейне Аральского моря продолжают опережать предпринимаемые меры.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Международного фонда спасения Аральского моря.

Глава государства подчеркнул необходимость выработки согласованных и долгосрочных решений на фоне нарастающих экологических вызовов.

«Анализ показывает, что темпы роста экологических угроз в бассейне Аральского моря превышают масштабы принимаемых мер. В этих условиях необходимо вырабатывать согласованные и долгосрочные решения», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на ухудшение климатической ситуации в регионе: средняя температура летом повысилась на 2–2,5°C, существенно сократилось количество осадков в радиусе 100 километров, а также увеличиваются частота и масштаб пыльных бурь.

По его словам, ежегодно десятки миллионов тонн соли, песка и химических веществ поднимаются из пустыни Аралкум в атмосферу, оказывая негативное влияние на экосистемы и здоровье людей далеко за пределами региона.

Касым-Жомарт Токаев также предупредил о растущем давлении на водные ресурсы, отметив, что более 80% потребления воды приходится на сельское хозяйство, при этом потери в оросительных системах остаются недопустимо высокими.

Вместе с тем он отметил положительные результаты совместной работы, в частности восстановление Северного Арала, где объем воды увеличился с 18,9 до 23,5 кубических километров, что положительно сказалось на рыбном хозяйстве и социально-экономической ситуации в регионе.

«Давайте продемонстрируем нашу способность совместно вырабатывать стратегические решения регионального и глобального значения», — добавил Президент Казахстана.