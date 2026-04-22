Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат Европы по борьбе, проходящий в столице Албании Тиране, продолжается.

Как сообщает Trend, в третий день соревнований два азербайджанских борца греко-римского стиля завоевали золотые медали.

Хасрат Джафаров, выступающий в весовой категории 67 кг, в финале победил представителя Турции Мурада Фырата со счетом 7:5 и стал четырехкратным чемпионом Европы. Вслед за ним победитель прошлогоднего турнира Гурбан Гурбанов (82 кг) в финале одолел Адлета Тулюбаева (UWW) со счетом 4:2 и стал двукратным чемпионом Европы.