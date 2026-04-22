Узбекистан предложил расширить мандат трастового фонда ООН на весь бассейн Арала — Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ /Trend/ — Узбекистан предложил расширить мандат и географию Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья на весь бассейн Аральского моря.

Как сообщает Trend, с таким заявлением выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств Международного фонда спасения Аральского моря (МФСА).

По его словам, данная инициатива позволит направлять целевые инвестиции на реализацию приоритетных экологических и социально-экономических проектов во всех странах региона.

«Мы могли бы совместно рассмотреть возможность расширения мандата и географии охвата Трастового фонда на весь бассейн Аральского моря. Это позволит направлять целевые инвестиции на реализацию жизненно важных экологических и социально-экономических проектов на территории всех наших государств», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что фонд уже продемонстрировал успешный опыт мобилизации и эффективного использования финансовых ресурсов и может стать ключевым инструментом поддержки приоритетных программ МФСА.

Президент также подчеркнул, что со следующего года Узбекистан примет председательство в МФСА и намерен усилить роль организации как драйвера региональной интеграции, в том числе за счет более активного использования международных финансовых механизмов.