Более 2000 азербайджанских детей родились с заболеваниями после Чернобыльской катастрофы

Материалы 22 апреля 2026 19:03 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - После Чернобыльской катастрофы более 2000 азербайджанских детей родились с различными заболеваниями.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель общественного объединения «Союз инвалидов Чернобыля в Азербайджане» Миргасан Гасанов.

По его словам, в процессе ликвидации последствий трагедии участвовало более 8500 азербайджанцев.

«Чернобыльская катастрофа считается одной из крупнейших катастроф XX века. В результате этой трагедии сотни тысяч людей подверглись воздействию высоких доз радиации, и около 350 000 человек были вынуждены эвакуироваться из радиоактивно загрязненных районов», - сказал М. Гасанов.

Отметим, что с момента аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году вблизи Припяти на севере Украины, прошло 40 лет.

