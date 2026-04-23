Названы доходы Азербайджана от экспорта химпродукции за I квартал

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана на экспорт было отправлено 112,046 тысячи тонн продукции химической промышленности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, доход от экспорта данного объема продукции химической промышленности составил 46,436 миллиона долларов США.

Экспорт указанной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в объемном выражении на 159,7 тысячи тонн, или в 2,4 раза, в стоимостном выражении - на 40,8 миллиона долларов США, или в 1,9 раза.

Экспорт продукции химической промышленности составил 0,86% от общего экспорта за первые 3 месяца текущего года и 5,39% от экспорта ненефтяного сектора.

В первом квартале текущего года из химической продукции было экспортировано 12,2 тысячи тонн метанола (метилового спирта) стоимостью 2,4 миллиона долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 25,8 миллиона долларов США, или в 11,5 раза, а в объемном выражении - на 78,5 тысячи тонн, или в 7,4 раза.

Экспорт метанола составил 0,05% от общего экспорта за январь-март текущего года и 0,28% от экспорта ненефтяного сектора.

Кроме того, за этот период из химической продукции было экспортировано 81,9 тысячи тонн азотных удобрений стоимостью 28,9 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в стоимостном выражении на 19,1 миллиона долларов США, или в 1,7 раза, а в объемном - на 9,4 тысячи тонн, или в 2 раза.

Экспорт азотных удобрений составил 0,53% от общего экспорта страны за первый квартал текущего года и 3,35% от экспорта ненефтяного сектора.