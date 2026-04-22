В Баку проходит конференция, посвященная Всемирному дню книги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку по случаю Всемирного дня книги и авторского права проходит конференция на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или О Древнем Туране и прототюркских племенах в регионах Малой Азии и их связях с Кавказом".

Как сообщает Trend, на конференции запланированы выступления председателя Правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камрана Иманова, Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой, министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли, министра науки и образования Эмина Амруллаева, президента НАНА Исы Габиббейли, председателя Общины Западного Азербайджана Азиза Алекберли, а также выступление Керима Шукюрова из Института истории и этнологии имени А. Бакиханова НАНА.

После вступительных речей Камран Иманов выступит с докладом на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или О Древнем Туране и прототюркских племенах в регионах Малой Азии и их связях с Кавказом".

Конференция продолжится выступлениями и докладами.

