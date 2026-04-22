На сессии UNESCAP представлена информация о поддержке Азербайджаном малых островных государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля в городе Бангкок в рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) состоялось мероприятие высокого уровня на тему мира и климатической устойчивости, организованное министерством иностранных дел Азербайджанской Республики.

Отмечается, что на мероприятии, проведённом под девизом «Никого не оставляя позади» при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Секретариата UNESCAP, выступили министры развивающихся малых островных государств, высокопоставленные государственные представители и представители международных организаций.

Выступая в качестве основного докладчика на мероприятии, посол по особым поручениям МИД Эльшад Искендеров подчеркнул, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева нашей страной малым островным государствам уделяются особое внимание и забота. Посол отметил особую значимость принятых на COP29 под лидерством Азербайджана исторических решений в сфере климатического финансирования прежде всего для этих стран, наиболее уязвимых к изменениям климата. Отметив, что наша страна оказывает поддержку малым островным государствам в сферах международной технической помощи, климатической устойчивости и наращивания потенциала, он рассказал о планах сотрудничества с малыми островными странами в текущем году Бакинского центра действий по климату и миру (Бакинский центр) — одной из успешных инициатив председательства Азербайджана на COP29.

Выступившие на мероприятии министр внутренних дел Тонга, а также представители правительств Мальдив, Тувалу, Маршалловых Островов, Фиджи, Микронезии и Самоа высоко оценили лидерство нашей страны в решении глобальных вызовов, и выразили благодарность руководству Азербайджана за поддержку и внимание, оказываемые их странам.

В то же время было отмечено, что успешные климатические инициативы, способствующие миру и выдвинутые в рамках платформы Бакинского центра — одной из важных инициатив COP29, создают значительные возможности для углубления международного сотрудничества и мобилизации устойчивых механизмов финансирования для стран, уязвимых к климатическим рискам. В этой связи представители Микронезии и Маршалловых Островов обратились с предложением о сотрудничестве с Бакинским центром.

Заместитель исполнительного секретаря UNESCAP Ли Янг и представитель МОМ, подчеркнув важность этого мероприятия — первого высокоуровневого диалога председательства Азербайджана в рамках 82-й сессии UNESCAP, в своих выступлениях выразили поддержку конкретным инициативам, реализуемым под руководством Азербайджана в области климатической устойчивости и устойчивого развития малых островных государств.